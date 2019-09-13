Фотофакт. Болельщики минского "Динамо" требуют взять Теему Пулккинена в сборную Беларуси

12 сентября минское "Динамо" принимало "Сибирь" (2:3). В ходе матча на трибунах "Минск-Арены" была замечена болельщица, у которой в руках имелся плакат с призывом дать белорусское гражданству финскому игроку "зубров" Теему Пулккинену.