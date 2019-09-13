Фотофакт. Болельщики минского "Динамо" требуют взять Теему Пулккинена в сборную Беларуси
12 сентября минское "Динамо" принимало "Сибирь" (2:3). В ходе матча на трибунах "Минск-Арены" была замечена болельщица, у которой в руках имелся плакат с призывом дать белорусское гражданству финскому игроку "зубров" Теему Пулккинену.
"You are the best. Take belarusian citizenship", — говорится на записи на плакате.
[№3 [Теему Пулккинен] ты лучший. Принимай белорусское гражданство]
09:43 13/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».