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Фотофакт. Болельщики минского "Динамо" требуют взять Теему Пулккинена в сборную Беларуси

12 сентября минское "Динамо" принимало "Сибирь" (2:3). В ходе матча на трибунах "Минск-Арены" была замечена болельщица, у которой в руках имелся плакат с призывом дать белорусское гражданству финскому игроку "зубров" Теему Пулккинену.



"You are the best. Take belarusian citizenship", — говорится на записи на плакате.

[№3 [Теему Пулккинен] ты лучший. Принимай белорусское гражданство]
Прессбол
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