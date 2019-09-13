Дарья Домрачева: «От Белорусской федерации биатлона предложений мне не поступало»
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева сообщила, что ей не поступало предложений участвовать в развитии биатлона в Беларуси.
«Нет, подобных предложений мне не поступало от Белорусской федерации биатлона. Конечно, я отнеслась бы со всей серьезностью, но таких разговоров не было.
Сейчас с белорусской командой работают достаточное количество специалистов. Я думаю, что руководство федерации держит все под контролем», – сказала Домрачева в эфире ОНТ.
Напомним, что Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную этой страны к домашним зимним Играм 2022 года в Пекине.
09:02 13/09/2019
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