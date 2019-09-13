



- Выход на поле Драгуна и Стасевича, а не кого-то из новичков — то самое стремление к победе?





- Отчасти. Результат, которого мы хотели добиться, — это одна сторона вопроса. Вторая — необходимо было поддержать игровой тонус важных для нас футболистов. Здесь не только тренерское решение, но и мнение самих игроков. Разговаривали с ними, приняли к сведению их желания. Противопоказаний медицинского характера не имелось, поэтому не было причин не дать им по полтайма игрового времени. Ситуация абсолютно рабочая, мы ее прошли — думаю, на пользу всем.









- Давайте тогда докрутим. А не было, скажем, в перерыве желания выпустить лидеров, видя, что в первом тайме не все получалось?





- Так вопрос не стоял. Мы не имеем права гробить людей, а в данном случае это выглядело бы именно так. Драгун и Стасевич играют без отдыха, большинство матчей проводят без замен. Они сами прекрасно чувствуют свое состояние, и тренерский штаб обязан учитывать их мнение. Если футболисты считают, что готовы сыграть с полной отдачей двадцать минут, мы исходим именно из этого. То, как развивались события в матче — это второй вопрос. И его надо рассматривать отдельно.



