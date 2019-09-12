Минское «Динамо» дома уступило «Сибири»
В матче регулярного чемпионата КХЛ минчане проиграли со счетом 2:3.
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на своей арене проиграло «Сибири» (2:3).
Динамо Минск – Сибирь – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 – 4 Принс (Костицын, Паре)
1:1 – 16 Руохамаа (Йокипакка)
1:2 – 30 Руохамаа (Морозов, Пуустинен)
1:3 – 48 Миловзоров (Логинов, Казаков)
2:3 – 59 Граньяни (Шор)
Таким образом, «Динамо» потерпело четвертое поражение в КХЛ. Белорусские хоккеисты с 2 очками занимают последнюю строчку на Западе.
В следующем матче «Динамо» на своем льду примет «Металлург».
21:27 12/09/2019
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