Минское «Динамо» дома уступило «Сибири»

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на своей арене проиграло «Сибири» (2:3).





Динамо Минск – Сибирь – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)





Шайбы:





1:0 – 4 Принс (Костицын, Паре)





1:1 – 16 Руохамаа (Йокипакка)





1:2 – 30 Руохамаа (Морозов, Пуустинен)





1:3 – 48 Миловзоров (Логинов, Казаков)





2:3 – 59 Граньяни (Шор)





Таким образом, «Динамо» потерпело четвертое поражение в КХЛ. Белорусские хоккеисты с 2 очками занимают последнюю строчку на Западе.





В следующем матче «Динамо» на своем льду примет «Металлург».