В Минском полумарафоне примут участие рекордные 40 тысяч человек

Минский полумарафон полностью исчерпал лимит участников. Большая часть участников записалась на массовый забег в 5,5 км. Хотя самой звездной будет колонна бегунов на дистанции в 21,1 км. Большой интерес в этом году привлек и маршрут в 10,55 км, пишет "Ежедневник"





Как и раньше, среди фаворитов – африканские атлеты. А вот самая быстрая белоруска Ольга Мазуренок вынуждена пропустить забег, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира по легкой атлетике в Дохе.





Самые быстрые бегуны разделят рекордные 60 тысяч долларов. «Чтобы повысить статус забега, мы повысили призовой фонд на 20%. Кроме того, впервые победитель сможет получить суперприз в 11 тыс. долларов, если установит исторический рекорд на дистанции 21,1 км. Это привлечет больший интерес к забегу среди участников и зрителей как в Беларуси, так и в других странах мира», – убеждены в Банке Дабрабыт, официальном партнере Минского полумарафона, на средства которого сформирован призовой фонд.









Основной забег на 21,1 км пройдет по проспекту Победителей. После участка от Дворца спорта до Верхнего города бегуны преодолеют часть проспекта Независимости, повернут на улицу Сторожевскую и вновь вернутся на проспект Победителей. На время забега движение в центре столицы будет перекрыто.





Полумарафон пройдет в центре Минска 15 сентября. Впервые ему присвоен серебряный лейбл международной легкоатлетической ассоциации (IAAF Road Race Silver Label).