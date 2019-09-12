В Минском полумарафоне примут участие рекордные 40 тысяч человек
Минский полумарафон-2019 станет самым масштабным забегом в истории Беларуси. На старт 15 сентября выйдет более 40 тыс. человек из более чем 50 стран мира, которые разделят призовой фонд в 60 тыс. долларов.
Минский полумарафон полностью исчерпал лимит участников. Большая часть участников записалась на массовый забег в 5,5 км. Хотя самой звездной будет колонна бегунов на дистанции в 21,1 км. Большой интерес в этом году привлек и маршрут в 10,55 км, пишет "Ежедневник".
Как и раньше, среди фаворитов – африканские атлеты. А вот самая быстрая белоруска Ольга Мазуренок вынуждена пропустить забег, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира по легкой атлетике в Дохе.
Самые быстрые бегуны разделят рекордные 60 тысяч долларов. «Чтобы повысить статус забега, мы повысили призовой фонд на 20%. Кроме того, впервые победитель сможет получить суперприз в 11 тыс. долларов, если установит исторический рекорд на дистанции 21,1 км. Это привлечет больший интерес к забегу среди участников и зрителей как в Беларуси, так и в других странах мира», – убеждены в Банке Дабрабыт, официальном партнере Минского полумарафона, на средства которого сформирован призовой фонд.
Основной забег на 21,1 км пройдет по проспекту Победителей. После участка от Дворца спорта до Верхнего города бегуны преодолеют часть проспекта Независимости, повернут на улицу Сторожевскую и вновь вернутся на проспект Победителей. На время забега движение в центре столицы будет перекрыто.
Полумарафон пройдет в центре Минска 15 сентября. Впервые ему присвоен серебряный лейбл международной легкоатлетической ассоциации (IAAF Road Race Silver Label).
21:15 12/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».