Ренан Брессан: Готов лететь в сборную Беларуси через полмира
Бразилец с белорусским паспортом ждет вызова в национальную команду.
Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан заявил, что готов прилетать в национальную команду даже из Бразилии, передает «Трибуна».
– Продолжаете следить за сборной?
– Конечно! Смотрел матчи против Эстонии и Уэльса. Всегда слежу за командой. Захожу на сайты, читаю новости.
– Не могу не спросить про впечатления от двух первых матчах при новом тренере.
– Неплохо. Заслуженно победили Эстонию. Потом тяжелый матч с Уэльсом. Конечно, одолеть валлийцев не удалось, но ведь неплохо играли. Поэтому пока все хорошо.
– Если поступит вызов в сборную, когда будете выступать за «Куябу», готовы пролететь полмира, чтобы сыграть за нее?
– Да! Почему нет? Бразильские футболисты, которые играют в Европе, ведь летают. Поэтому не думаю, что возникнет проблема. Главное, играть и делать это хорошо. Если тренер на меня рассчитывает, то пожалуйста – вопросов нет, – сказал Брессан.
18:25 12/09/2019
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