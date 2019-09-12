Ренан Брессан: Готов лететь в сборную Беларуси через полмира

Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан заявил, что готов прилетать в национальную команду даже из Бразилии, передает «Трибуна»





– Продолжаете следить за сборной?





– Конечно! Смотрел матчи против Эстонии и Уэльса. Всегда слежу за командой. Захожу на сайты, читаю новости.





– Не могу не спросить про впечатления от двух первых матчах при новом тренере.









– Неплохо. Заслуженно победили Эстонию. Потом тяжелый матч с Уэльсом. Конечно, одолеть валлийцев не удалось, но ведь неплохо играли. Поэтому пока все хорошо.





– Если поступит вызов в сборную, когда будете выступать за «Куябу», готовы пролететь полмира, чтобы сыграть за нее?





– Да! Почему нет? Бразильские футболисты, которые играют в Европе, ведь летают. Поэтому не думаю, что возникнет проблема. Главное, играть и делать это хорошо. Если тренер на меня рассчитывает, то пожалуйста – вопросов нет, – сказал Брессан.