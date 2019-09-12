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Ренан Брессан: Готов лететь в сборную Беларуси через полмира

Бразилец с белорусским паспортом ждет вызова в национальную команду.

Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан заявил, что готов прилетать в национальную команду даже из Бразилии, передает «Трибуна».

– Продолжаете следить за сборной?

– Конечно! Смотрел матчи против Эстонии и Уэльса. Всегда слежу за командой. Захожу на сайты, читаю новости.

– Не могу не спросить про впечатления от двух первых матчах при новом тренере.


– Неплохо. Заслуженно победили Эстонию. Потом тяжелый матч с Уэльсом. Конечно, одолеть валлийцев не удалось, но ведь неплохо играли. Поэтому пока все хорошо.

– Если поступит вызов в сборную, когда будете выступать за «Куябу», готовы пролететь полмира, чтобы сыграть за нее?

– Да! Почему нет? Бразильские футболисты, которые играют в Европе, ведь летают. Поэтому не думаю, что возникнет проблема. Главное, играть и делать это хорошо. Если тренер на меня рассчитывает, то пожалуйста – вопросов нет, – сказал Брессан.
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