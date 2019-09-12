Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Обнять и плакать: посмотрите на хоккеиста "Немана" после матча с "Гомелем"

Нападающий "Немана" Игорь Ревенко крайне неудачно повстречался со штангой в матче экстралиги против "Гомеля" (4:3 ОТ).

Снимком последствий после игры поделился в Инстаграме партнер форварда Виктор Туркин.


У Ревенко, как заключили медики, "ушибленная рана века, ушиб мягких тканей лица и века".
Источник: pressball.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru