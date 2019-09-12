Обнять и плакать: посмотрите на хоккеиста "Немана" после матча с "Гомелем"

Нападающий "Немана" Игорь Ревенко крайне неудачно повстречался со штангой в матче экстралиги против "Гомеля" (4:3 ОТ).

Снимком последствий после игры поделился в Инстаграме партнер форварда Виктор Туркин.



У Ревенко, как заключили медики, "ушибленная рана века, ушиб мягких тканей лица и века".







