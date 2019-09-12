Обнять и плакать: посмотрите на хоккеиста "Немана" после матча с "Гомелем"
Нападающий "Немана" Игорь Ревенко крайне неудачно повстречался со штангой в матче экстралиги против "Гомеля" (4:3 ОТ).
Снимком последствий после игры поделился в Инстаграме партнер форварда Виктор Туркин.
У Ревенко, как заключили медики, "ушибленная рана века, ушиб мягких тканей лица и века".
Источник: pressball.by
17:38 12/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».