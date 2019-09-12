Как мечта любимчика Лукашенко обернулась обломом

"Бойтесь своих желаний: они иногда сбываются".





Михаил Захаров давно мечтал возглавить сборную Беларуси. Собственно, дважды это уже случалось и заканчивалось тем, что тренер с треском вылетал из национальной команды. Но это не мешало ему вожделеть третьего раза.





При этом у Захарова с незапамятных времен имелось тепленькое, любовно насиженное местечко – минский хоккейный клуб «Юность». Коуч выглядел там таким же несменяемым, как Александр Лукашенко – на президентском посту.





Глава государства тут помянут не всуе. Захаров в свое время подсуетился подарить коньки Лукашенко, после чего стал его любимчиком. Тренер часто сопровождает руководителя Беларуси во время его вылазок в Сочи, сбора урожая в Дроздах и на прочих ответственных мероприятиях.





Это обстоятельство, конечно, делало мечту Захарова вполне себе исполнимой. Третье пришествие случилось в августе 2019-го.





После назначения сияющий Михал Михалыч заявил, что будет совмещать тренерскую работу в национальной команде и «Юности»:





– Я считаю, тренер, который работает только со сборной, – это неправильно. Немножко другим выходит твой КПД, идет расслабление. Это неправильно.





Тогда никто не возразил. Но спустя три недели грянул гром: Захаров уходит из «Юности».





Официально этот шаг объясненили желанием Федерации хоккея Беларуси, чтобы специалист сосредоточился на работе со сборной. Однако то, сколь безропотно Захаров согласился покинуть клуб (что для него чрезвычайно невыгодно – об этом ниже), свидетельствует: соответствующее решение было принято на гораздо более высоком уровне.





По сведениям « Салідарнасці », Захарову расставание с «Юностью» предписал Лукашенко. О мотивах главы государства можно только догадываться, чего здесь и сейчас мы делать не будем. В общем, сделав подарок компаньону в виде поста в сборной, «хоккеист №1», немного погодя, лишил его самого дорогого.





Печалька Захарова заключается в том, что основным источником его доходов являлся именно минский клуб. А зарплаты в сборной вряд ли хватит даже на содержание роскошного особняка, не говоря уже о покупке новой «Бентли» и поездках на Сейшелы.









Впрочем, не спешите жалеть тренера, в одночасье лишившегося «свечного заводика». Есть подозрение, что нищета Захарову в любом случае не грозит. Неровен час, он может еще одну свою заветную фантазию воплотить в жизнь – порулить клубом Континентальной хоккейной лиги. Если у нынешнего штаба минского «Динамо» дела не заладятся…





Правда, на горизонте есть и намек на будущее цунами. Меньше, чем через год, сборной Беларуси предстоит играть в олимпийской квалификации. Очередной пролет мимо Игр чреват попаданием в опалу. Так что, пока исполнение мечты о сборной обернулось для Захарова серьезными финансовыми потерями, а в будущем грозит еще большими проблемами.