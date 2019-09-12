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Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая по биатлону

Белоруска Дарья Домрачева и ее супруг норвежец Оле-Эйнар Бьерндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную этой страны к домашним зимним Играм 2022 года в Пекине, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.




"Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс, и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами", —отметил восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии.

Бьорндален занял пост главного тренера сборной Китая, а Домрачева будет готовить женскую команду.


"Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития", — сказала Домрачева.
Интерфакс
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