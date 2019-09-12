Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая по биатлону













"Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс, и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами", —отметил восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии.





Бьорндален занял пост главного тренера сборной Китая, а Домрачева будет готовить женскую команду.









"Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития", — сказала Домрачева.



