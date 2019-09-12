Африканец, который держал огромную коллекцию обуви и щеголял по столице в причудливых кепках, несомненно один из лучших легионеров в истории отечественного футбола.





Сейчас Умару 31. Он до сих пор бегает в Швейцарии за «Цюрих», куда перешел летом 2016-го из «Динамо», и капитанит в сборной. В клубе у Бангура все идет хорошо: он железный игрок основы. А вот в сборной дела так себе. В воскресенье случился скандал.





Во время международной паузы Сьерра-Леоне и Либерия выясняли, кто пройдет в следующий раунд отбора к ЧМ-2022. В гостях Бангура и компания уступили 1:3, а дома едва не сделали камбэк. «Львы» вели 1:0 и на последних минутах заработали пенальти. Чтобы пройти дальше благодаря гостевому голу, нужно было переиграть вратаря и сравнять счет в противостоянии.





На правах капитана за ответственное задание взялся бывший динамовец – и не справился. Поскользнулся и несильно послал мяч в правый от себя угол. Вратарь без проблем потащил - видео тут.





В столице Фритауне, где проходил матч, началось безумие. Разъяренные фанаты вылетели на поле, атаковали всех подряд и бросались камнями. Главное, жаждали расправы с капитаном. Сначала разнесли несколько машин скорой помощи, думая, что в них скрывается Бангура.





А потом разгромили его дом: камнями разбили окна и двери. Напуганный футболист на время, пока ситуация не нормализовалась, забаррикадировался в спальне и позже дал краткий комментарий BBC.





«Это один из худших дней в моей жизни. Даже не могу выйти на улицу! Я не ожидал такой враждебности по отношению ко мне. Я делал свою работу как капитан, подойдя к точке. Я очень расстроен. Но в то же время хочу извиниться и молю фанатов о прощении», – сказал Бангура.









В тот день в столице Сьерра-Леоне творилась настоящая дичь. Пострадал не только бывший дэф минского «Динамо». Перед игрой буйные местные прорвались на тренировку Либерии: бросались камнями, показывали соперникам голый зад и другие неприличные жесты, а также не пропускали автобус, который должен был забрать игроков. Прибывшая полиция на хулиганов реагировала не очень активно.





Беспорядки, которые вспыхнули после промаха Бангура, хорошо запомнятся Харри Линекеру, сыну бывшего футболиста сборной Англии Гари Линекера.





Несколько дней в Сьерра-Леоне Харри снимал сюжет для своей программы и заглянул на матч во Фритаун. Когда на поле хлынули недовольные фанаты, он отделился от своей команды и убежал в туннель стадиона, где его встретила толпа африканцев и обокрала. Историю рассказал Гари в подкасте Behind Closed Doors.





«Харри был с оператором и гидом. Когда беспорядки начались, они разделились. Харри бежал и думал: «Сейчас спрячусь в туннеле». Когда он добрался до туннеля, туда залетела толпа из 50-60 человек. Они атаковали его: порвали одежду, забрали телефон и все, что было в карманах, в том числе сигареты. Харри был очень напуган: в руке одного типа, казалось, был нож. Он думал, его порежут», – говорил Линекер.



