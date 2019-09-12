Южнокорейская сторона в письме, адресованном главе МОК Томасу Баху, выразила "глубокое разочарование и обеспокоенность" планами Японии разрешить использование этого флага на стадионах и других олимпийских объектах.





Сеул указал, что флаг напоминает об "исторической боли" жителей Южной Кореи, Китая и других азиатских стран.





В министерстве культуры, спорта и туризма Южной Кореи напомнили, что ФИФА, например, запретила использование этого флага во время международных футбольных матчей.





Ранее в сентябре представители Национального олимпийского комитета Южной Кореи призвали Японию запретить использование флага Восходящего солнца в ходе Олимпийских игр в Токио. По их словам, этот флаг, не являющийся национальным, демонстрирует "милитаристское и имперское прошлое".









Речь идет о флаге, изображающем красное солнце, от которого в разные стороны разлетаются 16 лучей. Многие жители Южной Кореи, а также других азиатских стран расценивают этот флаг как символ военной агрессии Японии в период Второй мировой войны.





XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году.