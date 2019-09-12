Андрей Орловский: после гибели Руслана Салея начал заниматься хоккеем

Андрей Орловский стал почетным гостем турнира UFC 242 в Абу-Даби, где Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе (до 70,3 кг), победив Дастина Порье. Орловский, рекордсмен по числу боев в UFC среди тяжеловесов (30), фотографировался с болельщиками, а на шоу пришел в арабском мужском платье. На следующий день после UFC 242 мы побеседовали с Орловским — не только о том, что произошло в Абу-Даби, но и о других вещах, связанных с карьерой белорусского бойца.

"Боями вообще не интересуюсь. Хоккей — другое дело"

Мне кажется, бой получился интересным, — сказал Орловский о поединке Хабиба и Порье. — Результат такой, как многие ожидали.





То есть вы прогнозировали именно то, что мы и увидели?

Вообще ничего не прогнозировал. Но когда у меня спрашивали насчет боя, я говорил, что Дастин в American Top Team (там ж тренируется Орловский. — Прим. "СЭ") очень серьезно готовится к поединку с Хабибом. Даже меня на его тренировки, скажем так, не допускали, хотя у нас один и тот же тренер — Майк Браун.

Прямо не допускали?

Безусловно, если бы я захотел, присутствовал бы там — и с Майком бы пообщался, и с Дастином. Но я, как профессионал, не хотел ставить Дастина в некомфортную ситуацию — все-таки я русскоговорящий. Так что — чтобы не было никаких недоразумений — я на тренировки Порье не приходил. При этом мои друзья, которые были в лагере Хабиба, рассказывали, что тот тоже пашет.





Есть мнение, что у Хабиба нет конкурентов в легком дивизионе.

Скажу вещь, которую раньше не говорил нигде: я боями вообще не интересуюсь. Вообще их не смотрю. А в Абу-Даби приехал как гость. Занимаюсь ММА очень много лет, поэтому мне интереснее смотреть другие виды спорта — в частности, хоккей. Сам играю в него — в одной пятерке с Дарюсом Каспарайтисом во Флориде!





За кого болеете?

Знаком с Овечкиным, с Ковальчуком, с другими ребятами. А моя любимая команда — это "Чикаго Блэкхокс", потому что я там начал тренироваться и играть. Также нравится "Флорида". 7 сентября была годовщина гибели ярославского "Локомотива", 8 лет прошло. У меня друг погиб — Руслан Салей. После этого я начал заниматься хоккеем, играть в свое удовольствие (Орловский несколько раз выходил на бои в свитере хоккейной сборной Беларуси с фамилией Салея на спине. — Прим. "СЭ").









Из бойцов, которые не смотрят ММА, навскидку вспомню только двух — это братья Емельяненко.

Понимаете, я уже столько лет в этом... Смотрю только те бои, которые мне интересны. Например, это поединок Хабиба и Конора, вокруг которого был большой ажиотаж. Это только прошедший бой, все-таки Дастин — мой одноклубник. Что еще я смотрел... Из боев без правил — наверное, больше ничего. Мне нравится пересматривать старые боксерские бои — времен Майка Тайсона, Джонни Тапиа, Артуро Гатти.





А свои бои пересматриваете?

Безусловно. Но не все. Только те, где выиграл и показал хорошую технику бокса или борьбы.

"Предлагали снова выступить на турнире в Москве, но я отказался"

Но поединки будущих соперников же смотрите?

Конечно. Это же часть подготовки.

Известно, когда и против кого ваш следующий бой?

Предлагали бой в Москве. Но я хочу чуть попозже — конец ноября-декабрь.









С кем?

Не знаю. Хочу подраться с любым, кто входит в топ-10. Посмотрим. Все зависит от моих менеджеров, от UFC.

Вы говорили, что готовы выступать еще очень долго.

Буду выступать, пока буду чувствовать, что могу составлять конкуренцию, пока все будет хорошо со здоровьем. Сейчас все-хорошо, тьфу-тьфу-тьфу. Но максимум — еще четыре-пять лет.





Что вас удерживает? Деньги или титульные амбиции?

И то, и то. Конечно, бои — моя основная статья дохода. Благодаря им я оплачиваю свои счета.





Что-то с носом будете делать после завершения карьеры?

Уже сделал. У меня левая сторона не дышала. 2 февраля сделал операцию. Доктору сказал — главное, чтобы нос дышал, но для жены, если можете, сделайте немножко поровнее. Он сделал, вроде нормально все.









Недавно очень тяжелую травму носа получил американский боец. Вы прокомментировали это в Instagram.

Майк Перри. Его менеджер даже спрашивал у моего менеджера, кто делал мне операцию, и его отправили к этому доктору. Самое интересное, что в боях мне нос ни разу не ломали. В первый раз — в ресторане перед поединком с Емельяненко (Орловский проиграл Федору нокаутом в первом раунде в январе 2009 года, до этого на Андрея напали в ресторане в Бобруйске, его ударили со спины. — Прим. "СЭ"). Потом на тренировке.

"Мне на Емельяненко по фигу. Есть он и есть"

На подготовке бою с Емельяненко история с переломом носа сказалась?

Нет. Зачем искать оправдания поражениям. Факт остается фактом. Нос — не нос...





Складывается впечатление, что поражение от Емельяненко стоит для вас особняком. Почему так?

Камил Гаджиев (глава промоушена Fight Nights, друг Орловского. — Прим. "СЭ") сказал, на мой взгляд, очень верную вещь — если ты мужчина, то хочешь реванш со всеми, кто надрал тебе задницу. Конечно, при правильном времени, при правильных деньгах я хочу подраться и с Емельяненко, и со всеми остальными, кому проигрывал. Тут надо исходить из того, что будет продаваемо на сегодняшний день.





Вас считают хейтером Федора. Вас можно им назвать?

Да мне он вообще по фигу. Есть он, и есть. Вспоминаете комментарий, который я сделал после его поражения Бейдеру? Его предыстория такова, что я поспорил со своим товарищем. Он поставил на Емельяненко. Я ему говорю: хорошо, давай я тогда на Бейдера поставлю. Я выиграл спор. И сделал комментарий, что все падают. Мне показалось, что его тренеры не сделали домашнюю работу. Ведь Бейдер до этого точно так же выиграл другой бой (он нокаутировал Мухаммеда Лаваля. — Прим. "СЭ"). Мой кубинский тренер называет этот удар русским хуком.





То есть никакого негатива к Емельяненко у вас нет?

Абсолютно. Что он есть, что его нет. Отношусь к нему так же, как к девушке за баром (интервью проходило в кафе. — Прим. "СЭ"). За исключением того, что он когда-то выключил мне свет. Я его не не люблю, я его не ненавижу. Параллельно.

Если посмотреть рейтинг на сайте Fightmatrix, Федор там на первом месте среди тяжеловесов за все время. С отрывом. Согласны с таким положением вещей?

Согласен, что он, безусловно, многого достиг в боях. Но, на мой взгляд, есть тяжеловесы лучше и интереснее Емельяненко.

Например?

Например, Орловский. Например, Рэнди Кутюр. Например... (пауза)





Кейн Веласкес?

Нет, не Веласкес. Для меня более интересный тяж — Игорь Вовчанчин (украинский боец, который выступал с 1995 по 2005 годы. — Прим. "СЭ"). Рампейдж Джексон. Все зависит от того, как преподносишь победу и подготовку к тому или иному матчу. С точки зрения побед и чемпионских поясов я не думаю, что Емельяненко — на первом месте.

"Вернусь ли жить в Беларусь? У меня дети американцы. Но чего зарекаться?"

Как часто бываете в Беларуси?

Каждый раз, когда еду в Россию или Европу, заезжаю домой. В этом году там уже три раза был.





Но очевидно, что после окончания карьеры жить туда не вернетесь.

У меня дети — американцы.









По-русски говорят?

Младшему только два месяца. А вот старшему — семь лет. Он разговаривает, но с неохотой, хоть и ходит к репетитору. У него американские друзья, он учится в американской школе. Хотя чего зарекаться? Посмотрим.



