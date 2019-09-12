Итог: Команда Европы одержала победу в легкоатлетическом матче Европа – США
В Минске завершилась легкоатлетическая матчевая встреча между командами Европы и США.
Соревнования прошли в 37 видах. В каждом виде программы выступили по четыре представителя от Европы и по четыре – от США.
Фото БелТА
По итогам турнира команда Европы одержала победу, набрав 724,5 очка, команда США стала второй с результатом 601,5.
В составе европейской команды выступили 14 белорусских спортсменов. Лучшими в своих видах оказались Максим Недосеков (прыжки в высоту) и Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину). Вторые места заняли Анна Малыщик (метание молота) и Татьяна Холодович (метание копья).
07:49 12/09/2019
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