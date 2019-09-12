В Узбекистане убит боец ММА
В столице Узбекистана Ташкенте в Шайхантахурском районе города бойцу ММА Муслиму Аманову нанесли смертельные ножевые ранения.
Как передает Qalampir, подробности убийства 23-летнего спортсмена пока неизвестны.
Выступающий за команду "Саттаров" М.Аманов провел в ММА шесть боев, в четырех из которых одержал победу. Последний поединок состоялся на турнире "Горец" 6 июля в Дагестане. Соперником его стал азербайджанец Джафар Исмиев, которого узбек одолел.
Отметим, что в Ташкенте это не первый случай. В августе прошлого года в ночном клубе Aurum 898 был убит чемпион Узбекистана боец ММА Джамшид Канджаев. В преступлении были обвинены четыре человека. По приговору судьи, одному из них назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, а остальным троим - по три года.
07:43 12/09/2019
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