Арина Соболенко: в юности в Беларуси в меня почти никто не верил. Они думали, что я тупая и ничего не добьюсь
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13 ВТА) вспомнила, как тренировалась в юности в Минске и рассказала, что в нее тогда почти никто не верил.
Тренеры говорили мне, что я не должна думать на корте. Я должна была просто бить по мячу. Видишь мяч — бей. Это то, чем я занималась в юности.
В Беларуси, если честно, в меня верили всего несколько человек. Остальные совершенно в меня не верили. Они думали, что я тупая, что я никогда не смогу заиграть на приличном уровне. И теперь они все ко мне очень добры! Но я совершенно не хочу с ними разговаривать, ведь я знаю, что они обо мне говорили, — цитирует Соболенко tennishead.net.
07:36 12/09/2019
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