



Тренеры говорили мне, что я не должна думать на корте. Я должна была просто бить по мячу. Видишь мяч — бей. Это то, чем я занималась в юности.





В Беларуси, если честно, в меня верили всего несколько человек. Остальные совершенно в меня не верили. Они думали, что я тупая, что я никогда не смогу заиграть на приличном уровне. И теперь они все ко мне очень добры! Но я совершенно не хочу с ними разговаривать, ведь я знаю, что они обо мне говорили, — цитирует Соболенко tennishead.net.



