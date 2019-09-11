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Болельщик упал на колени перед Роналду, умоляя сделать селфи

Забив четыре мяча в ворота сборной Литвы во вчерашнем матче, португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на 79-й минуте отправился на замену. В этот момент на поле выбежал его фанат.

Молодой человек в футболке с номером своего кумира эмоционально попросил Криштиану о совместном селфи, упав на колени. Звездный футболист не стал сопротивляться — фото успели сделать до того, как фаната схватила служба безопасности.


Матч в итоге закончился со счетом 1:5. А Роналду стал обладателем еще одного достижения — рекорда голов в отборочных матчах на Евро.
Источник: SPORT.TUT.BY
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