Болельщик упал на колени перед Роналду, умоляя сделать селфи

Молодой человек в футболке с номером своего кумира эмоционально попросил Криштиану о совместном селфи, упав на колени. Звездный футболист не стал сопротивляться — фото успели сделать до того, как фаната схватила служба безопасности.









Матч в итоге закончился со счетом 1:5. А Роналду стал обладателем еще одного достижения — рекорда голов в отборочных матчах на Евро.

