Футболиста «Нью-Ингленд Пэтриотс» обвиняют в изнасиловании тренера
Игрок клуба заокеанской Национальной футбольной лиги «Нью-Ингленд Пэтриотс» Антонио Браун столкнулся в США с обвинениями в изнасиловании женщины, которая работала его тренером. Спортсмен отрицает обвинения и утверждает, что секс был по взаимному согласию.
Reuters
Как сообщает The New York Times, иск против Брауна был возбужден во вторник в Южном округе Флориды. Спортсмен обвиняется по трем эпизодам сексуального насилия над бывшей гимнасткой Бритни Тейлор, с которой познакомился в Мичиганском университете и позже нанял в качестве тренера.
Согласно поданному пострадавшей иску, сперва Браун во время тренировки поцеловал Тейлор без разрешения, а несколько дней спустя при просмотре религиозной передачи вдруг принялся мастурбировать и эякулировал ей на спину. К иску приложены копии грязных сообщений, которые Браун отправил Тейлор после этого инцидента.
Тренер прекратила рабочие отношения с подопечным, но спустя несколько месяцев, когда тот связался с ней и извинился, смягчилась и вернулась. История этих непростых взаимоотношений закончилась тем, что футболист изнасиловал своего тренера.
Сам Браун признает, что у него однажды был секс с Тэйлор, но по обоюдному согласию.
Клуб «Нью-Ингленд Пэтриотс» опубликовал заявление о проведении лигой собственного расследования обвинений против одного из лучших ресиверов в американском футболе.
Источник: Newsru
21:31 11/09/2019
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