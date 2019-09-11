Футболиста «Нью-Ингленд Пэтриотс» обвиняют в изнасиловании тренера

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Как сообщает The New York Times, иск против Брауна был возбужден во вторник в Южном округе Флориды. Спортсмен обвиняется по трем эпизодам сексуального насилия над бывшей гимнасткой Бритни Тейлор, с которой познакомился в Мичиганском университете и позже нанял в качестве тренера.





Согласно поданному пострадавшей иску, сперва Браун во время тренировки поцеловал Тейлор без разрешения, а несколько дней спустя при просмотре религиозной передачи вдруг принялся мастурбировать и эякулировал ей на спину. К иску приложены копии грязных сообщений, которые Браун отправил Тейлор после этого инцидента.









Тренер прекратила рабочие отношения с подопечным, но спустя несколько месяцев, когда тот связался с ней и извинился, смягчилась и вернулась. История этих непростых взаимоотношений закончилась тем, что футболист изнасиловал своего тренера.





Сам Браун признает, что у него однажды был секс с Тэйлор, но по обоюдному согласию.





Клуб «Нью-Ингленд Пэтриотс» опубликовал заявление о проведении лигой собственного расследования обвинений против одного из лучших ресиверов в американском футболе.