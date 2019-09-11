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Футболиста «Нью-Ингленд Пэтриотс» обвиняют в изнасиловании тренера

Игрок клуба заокеанской Национальной футбольной лиги «Нью-Ингленд Пэтриотс» Антонио Браун столкнулся в США с обвинениями в изнасиловании женщины, которая работала его тренером. Спортсмен отрицает обвинения и утверждает, что секс был по взаимному согласию.

Reuters

Как сообщает The New York Times, иск против Брауна был возбужден во вторник в Южном округе Флориды. Спортсмен обвиняется по трем эпизодам сексуального насилия над бывшей гимнасткой Бритни Тейлор, с которой познакомился в Мичиганском университете и позже нанял в качестве тренера.

Согласно поданному пострадавшей иску, сперва Браун во время тренировки поцеловал Тейлор без разрешения, а несколько дней спустя при просмотре религиозной передачи вдруг принялся мастурбировать и эякулировал ей на спину. К иску приложены копии грязных сообщений, которые Браун отправил Тейлор после этого инцидента.


Тренер прекратила рабочие отношения с подопечным, но спустя несколько месяцев, когда тот связался с ней и извинился, смягчилась и вернулась. История этих непростых взаимоотношений закончилась тем, что футболист изнасиловал своего тренера.

Сам Браун признает, что у него однажды был секс с Тэйлор, но по обоюдному согласию.

Клуб «Нью-Ингленд Пэтриотс» опубликовал заявление о проведении лигой собственного расследования обвинений против одного из лучших ресиверов в американском футболе.
Источник: Newsru
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