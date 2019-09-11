СМИ узнали название третьего футбольного еврокубка

Решение о проведении третьего футбольного еврокубка было принято в декабре 2018 года в ходе заседания исполнительного комитета УЕФА в Дублине. Первоначально новый турнир получил рабочее название UEL2 (Лига Европы — 2).





Новый турнир будет проводиться по той же схеме, которая сейчас используется в Лиге чемпионов. На групповой стадии выступят 32 клуба, разбитые на восемь групп по четыре участника. Победители групп выйдут в 1/8 финала напрямую, а команды, занявшие второе место, сыграют в дополнительном раунде плей-офф с клубами, ставшими третьими в своих группах Лиги Европы.









Игры Лиги конференций будут проводиться по четвергам, как и матчи Лиги Европы. Дни проведения встреч Лиги чемпионов останутся неизменными — вторник и среда. Формат Лиги Европы с сезона-2021/22 года изменится — в турнире также будут выступать 32 клуба (на 16 меньше, чем в данный момент).





С 2022 года финалы трех еврокубков станут проводиться на одной неделе. В среду будет играться решающий матч Лиги конференций, в четверг — решающий матч Лиги Европы, в субботу — финал Лиги чемпионов. Благодаря созданию третьего турнира в групповой стадии еврокубков с 2021 года будут представлены минимум 34 европейские ассоциации (а не 26, как в настоящее время). При этом суммарные квоты национальных ассоциаций останутся прежними.

