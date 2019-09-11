Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров ЧЕ
Сборная Португалии на выезде разгромила команду Литвы (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Форвард Криштиану Роналду оформил покер и побил рекорд Робби Кина, став лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионата Европы.
Теперь на счету Роналду 25 голов, на счету Кина — 23 гола.
Источник: pressball.by
14:37 11/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».