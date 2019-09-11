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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров ЧЕ

Сборная Португалии на выезде разгромила команду Литвы (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

Форвард Криштиану Роналду оформил покер и побил рекорд Робби Кина, став лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионата Европы.

Теперь на счету Роналду 25 голов, на счету Кина — 23 гола.
Источник: pressball.by
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