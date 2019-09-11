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СМИ: Михаэль Шумахер пришел в сознание после шестилетней комы

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер пришел в себя. На днях бывшего гонщика перевезли из Швейцарии в Европейский госпиталь имени Жоржа Помпиду в Париже.

СМИ: Михаэль Шумахер пришел в сознание после шестилетней комы
В настоящее время, сообщило издание Le Parisien со ссылкой на собственный источник, Шумахер лежит в отделении сердечно-сосудистой хирургии.

«Могу заверить вас, что он в сознании», — подчеркнул собеседник газеты. По имеющимся данным, присутствие знаменитости в больнице выдает наличие охраны. Кроме того, об уходе за ним поползли слухи среди медсестер.

Отмечается, что Шумахера намерены лечить с использованием стволовых клеток. В клинику его привезли 9 сентября в режиме строжайшей секретности. Семья чемпиона «Формулы-1» не дает подробных комментариев о его состоянии здоровья с момента трагедии в 2013 году.


Тогда, в конце декабря Михаэль Шумахер стал жертвой несчастного случая на горнолыжном курорте во французских Альпах. Гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах.

Его состояние, по сообщениям СМИ, улучшилось только в прошлом году. В публикациях указывалось, что больше Шумахер не нуждается в аппарате ИВЛ и не прикован к постели.
Источник: 360tv.ru
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