СМИ: Михаэль Шумахер пришел в сознание после шестилетней комы

В настоящее время, сообщило издание Le Parisien со ссылкой на собственный источник, Шумахер лежит в отделении сердечно-сосудистой хирургии.





«Могу заверить вас, что он в сознании», — подчеркнул собеседник газеты. По имеющимся данным, присутствие знаменитости в больнице выдает наличие охраны. Кроме того, об уходе за ним поползли слухи среди медсестер.





Отмечается, что Шумахера намерены лечить с использованием стволовых клеток. В клинику его привезли 9 сентября в режиме строжайшей секретности. Семья чемпиона «Формулы-1» не дает подробных комментариев о его состоянии здоровья с момента трагедии в 2013 году.









Тогда, в конце декабря Михаэль Шумахер стал жертвой несчастного случая на горнолыжном курорте во французских Альпах. Гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах.





Его состояние, по сообщениям СМИ, улучшилось только в прошлом году. В публикациях указывалось, что больше Шумахер не нуждается в аппарате ИВЛ и не прикован к постели.