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Бразильский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Бразильский теннисист Диего Матос получил пожизненную дисквалификацию по обвинению в причастности к договорным матчам, сообщается на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU).

Как отмечается в сообщении, было установлено, что Матос в 2018 году повлиял на результаты 10 матчей на турнирах Международной федерации тенниса (ITF) в Бразилии, Эквадоре, Португалии, Испании и на Шри-Ланке. Кроме того, 31-летний бразилец признан виновным в том, что отказался сотрудничать со следствием.

Матос также оштрафован на 125 тысяч долларов и должен возместить убытки в размере 12 тысяч долларов, связанных с договорными матчами в Эквадоре.

Бразильский теннисист занимает 373-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в парном разряде, его самой высокой позицией было 241-е место в 2018 году. В одиночном рейтинге АТР Матос поднимался на 580-е место в 2012 году.
РИА Новости
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