Бразильский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи
Бразильский теннисист Диего Матос получил пожизненную дисквалификацию по обвинению в причастности к договорным матчам, сообщается на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU).
Как отмечается в сообщении, было установлено, что Матос в 2018 году повлиял на результаты 10 матчей на турнирах Международной федерации тенниса (ITF) в Бразилии, Эквадоре, Португалии, Испании и на Шри-Ланке. Кроме того, 31-летний бразилец признан виновным в том, что отказался сотрудничать со следствием.
Матос также оштрафован на 125 тысяч долларов и должен возместить убытки в размере 12 тысяч долларов, связанных с договорными матчами в Эквадоре.
Бразильский теннисист занимает 373-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в парном разряде, его самой высокой позицией было 241-е место в 2018 году. В одиночном рейтинге АТР Матос поднимался на 580-е место в 2012 году.
09:44 11/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».