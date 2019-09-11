Как отмечается в сообщении, было установлено, что Матос в 2018 году повлиял на результаты 10 матчей на турнирах Международной федерации тенниса (ITF) в Бразилии, Эквадоре, Португалии, Испании и на Шри-Ланке. Кроме того, 31-летний бразилец признан виновным в том, что отказался сотрудничать со следствием.





Матос также оштрафован на 125 тысяч долларов и должен возместить убытки в размере 12 тысяч долларов, связанных с договорными матчами в Эквадоре.





Бразильский теннисист занимает 373-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в парном разряде, его самой высокой позицией было 241-е место в 2018 году. В одиночном рейтинге АТР Матос поднимался на 580-е место в 2012 году.