– После назначения в сборную Захаров говорил, что будет совмещать посты, а сейчас уходит. Он объяснил эту ситуацию?





– Насколько я слышал, он собирался совмещать посты, но что-то изменилось. Я так понимаю, были разговоры с федерацией и приняли такое решение. Но это мое понимание.





– Но сам он ничего не объяснял?





– Нет, никакой конкретики не было, – сказал Баранов.