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Алексей Баранов: «Насколько я слышал, Захаров собирался совмещать посты, но что-то изменилось»

Тренер «Юности» Алексей Баранов сообщил, что Михаил Захаров планировал совмещать посты в клубе и сборной Беларуси.

– После назначения в сборную Захаров говорил, что будет совмещать посты, а сейчас уходит. Он объяснил эту ситуацию?

– Насколько я слышал, он собирался совмещать посты, но что-то изменилось. Я так понимаю, были разговоры с федерацией и приняли такое решение. Но это мое понимание.

– Но сам он ничего не объяснял?

– Нет, никакой конкретики не было, – сказал Баранов.
Tribuna
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