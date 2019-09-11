Алексей Баранов: «Насколько я слышал, Захаров собирался совмещать посты, но что-то изменилось»
Тренер «Юности» Алексей Баранов сообщил, что Михаил Захаров планировал совмещать посты в клубе и сборной Беларуси.
– После назначения в сборную Захаров говорил, что будет совмещать посты, а сейчас уходит. Он объяснил эту ситуацию?
– Насколько я слышал, он собирался совмещать посты, но что-то изменилось. Я так понимаю, были разговоры с федерацией и приняли такое решение. Но это мое понимание.
– Но сам он ничего не объяснял?
– Нет, никакой конкретики не было, – сказал Баранов.
09:26 11/09/2019
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