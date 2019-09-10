Ибрагимовичу установят памятник на Родине
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович удостоится памятника в Швеции, сообщает championat.com.
По данным источника, заказчиком статуи является Шведская ассоциация футбола. Бронзовый монумент будет установлен в родном городе форварда Мальмё. Разработкой статуи высотой в 2,7 метра и весом в 500 кг займётся скульптор Питер Линде.
Памятник разместится на площади между старым и новым стадионами клуба «Мальмё», в котором Ибрагимович начинал футбольную карьеру.
«Памятник будет данью уважения величайшему футболисту Швеции всех времён», — сказал генеральный секретарь ассоциации Хакан Шостранд.
«Я очень доволен решением разместить статую в Мальмё. Таково было моё желание с самого начала. Именно здесь всё началось, здесь находится моё сердце», — сказал Ибрагимович.
21:13 10/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».