Ибрагимовичу установят памятник на Родине

По данным источника, заказчиком статуи является Шведская ассоциация футбола. Бронзовый монумент будет установлен в родном городе форварда Мальмё. Разработкой статуи высотой в 2,7 метра и весом в 500 кг займётся скульптор Питер Линде.





Памятник разместится на площади между старым и новым стадионами клуба «Мальмё», в котором Ибрагимович начинал футбольную карьеру.





«Памятник будет данью уважения величайшему футболисту Швеции всех времён», — сказал генеральный секретарь ассоциации Хакан Шостранд.





«Я очень доволен решением разместить статую в Мальмё. Таково было моё желание с самого начала. Именно здесь всё началось, здесь находится моё сердце», — сказал Ибрагимович.