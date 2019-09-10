Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ибрагимовичу установят памятник на Родине

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович удостоится памятника в Швеции, сообщает championat.com



По данным источника, заказчиком статуи является Шведская ассоциация футбола. Бронзовый монумент будет установлен в родном городе форварда Мальмё. Разработкой статуи высотой в 2,7 метра и весом в 500 кг займётся скульптор Питер Линде.

Памятник разместится на площади между старым и новым стадионами клуба «Мальмё», в котором Ибрагимович начинал футбольную карьеру.

«Памятник будет данью уважения величайшему футболисту Швеции всех времён», — сказал генеральный секретарь ассоциации Хакан Шостранд.

«Я очень доволен решением разместить статую в Мальмё. Таково было моё желание с самого начала. Именно здесь всё началось, здесь находится моё сердце», — сказал Ибрагимович.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам
Владимир Подгол
Рейтинг президентской лжи и страха


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru