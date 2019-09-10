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Павел Панышев: В случае отставки Вудкрофта Андриевский снова станет главным претендентом на пост рулевого "зубров"

Обозреватель "Чемпионата" Павел Панышев полагает, что союз временно безработного тренера Александра Андриевского и минского "Динамо" вполне может состояться по ходу сезона.

- Еще перед стартом нынешнего сезона Андриевский мог оказаться в минском "Динамо". Стороны практически договорись о сотрудничестве, но в последний момент сделка сорвалась. В результате в столицу Беларуси во второй раз приехал канадец Крэйг Вудкрофт, а Андриевский продолжает искать место для трудоустройства. В прошлом году Андриевский едва не вывел в плей-офф тонущую "Сибирь". Потенциал у этого специалиста однозначно есть. Главное найти свою команду.

Почему без работы? В последний момент не смог договориться с минским "Динамо", когда, казалось, других вариантов не могло быть. Даже сами минчане объявили о назначении Андриевского, но в итоге стороны, по всей видимости, не сошлись в финансовых условиях.

Какой клуб мог бы возглавить? В случае отставки Крэйга Вудкрофта Андриевский снова станет главным претендентом на пост рулевого "зубров", — приводит мнение обозревателя "Чемпионат".
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