- Еще перед стартом нынешнего сезона Андриевский мог оказаться в минском "Динамо". Стороны практически договорись о сотрудничестве, но в последний момент сделка сорвалась. В результате в столицу Беларуси во второй раз приехал канадец Крэйг Вудкрофт, а Андриевский продолжает искать место для трудоустройства. В прошлом году Андриевский едва не вывел в плей-офф тонущую "Сибирь". Потенциал у этого специалиста однозначно есть. Главное найти свою команду.





Почему без работы? В последний момент не смог договориться с минским "Динамо", когда, казалось, других вариантов не могло быть. Даже сами минчане объявили о назначении Андриевского, но в итоге стороны, по всей видимости, не сошлись в финансовых условиях.



