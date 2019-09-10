У Месси лучший рейтинг в FIFA 20





Первое место занял форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси (рейтинг 94).





FIFA 20 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One 24 сентября. В игре появится новый режим уличного футбола Volta.





Топ-10 рейтинга FIFA 20





1. Лионель Месси — 94

2. Криштиану Роналду — 93

3. Неймар — 92

4. Эден Азар — 91

5. Кевин де Брюйне — 91

6. Ян Облак — 91

7. Вирджил ван Дейк — 90

8. Мохамед Салах — 90

9. Лука Модрич — 90

10. Марк-Андре тер Стеген — 90











