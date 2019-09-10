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У Месси лучший рейтинг в FIFA 20

Electronic Arts представила официальные рейтинги лучших игроков в симуляторе FIFA 20.


Первое место занял форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси (рейтинг 94).

FIFA 20 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One 24 сентября. В игре появится новый режим уличного футбола Volta.

Топ-10 рейтинга FIFA 20


1. Лионель Месси — 94
2. Криштиану Роналду — 93
3. Неймар — 92
4. Эден Азар — 91
5. Кевин де Брюйне — 91
6. Ян Облак — 91
7. Вирджил ван Дейк — 90
8. Мохамед Салах — 90
9. Лука Модрич — 90
10. Марк-Андре тер Стеген — 90
Источник: pressball.by
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