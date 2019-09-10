Захаров покинул пост главного тренера «Юности»

Захаров покинул пост тренера «Юности» и сосредоточится на работе в сборной Беларуси.





Новый главный тренер столичной команды будет объявлен завтра. Главным кандидатом на эту должность является белорусский специалист Александр Макрицкий.





С 1998 года Захаров являлся практически бессменным главным тренером столичного клуба. Исключением стал сезон-1999/2000, когда специалист возглавлял ХК «Минск».





Ближайший кэмп национальной сборной Беларуси откроется в ноябре 2019 года. После сбора на льду «Минск-Арены» команда отправится на «Турнир четырех наций» в Латвию, который пройдет с 7 по 10 ноября. Там соперниками белорусской сборной, помимо хозяев, станут французы и словенцы.