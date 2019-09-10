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Захаров покинул пост главного тренера «Юности»

ФХБ подпишет с Михаилом Захаровым двухгодичный контракт, не подразумевающий возможность совмещения постов главного тренера в национальной сборной и клубе.

Захаров покинул пост тренера «Юности» и сосредоточится на работе в сборной Беларуси.

Новый главный тренер столичной команды будет объявлен завтра. Главным кандидатом на эту должность является белорусский специалист Александр Макрицкий.

С 1998 года Захаров являлся практически бессменным главным тренером столичного клуба. Исключением стал сезон-1999/2000, когда специалист возглавлял ХК «Минск».

Ближайший кэмп национальной сборной Беларуси откроется в ноябре 2019 года. После сбора на льду «Минск-Арены» команда отправится на «Турнир четырех наций» в Латвию, который пройдет с 7 по 10 ноября. Там соперниками белорусской сборной, помимо хозяев, станут французы и словенцы.
Источник: tribuna.com
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