Захаров покинул пост главного тренера «Юности»
ФХБ подпишет с Михаилом Захаровым двухгодичный контракт, не подразумевающий возможность совмещения постов главного тренера в национальной сборной и клубе.
Захаров покинул пост тренера «Юности» и сосредоточится на работе в сборной Беларуси.
Новый главный тренер столичной команды будет объявлен завтра. Главным кандидатом на эту должность является белорусский специалист Александр Макрицкий.
С 1998 года Захаров являлся практически бессменным главным тренером столичного клуба. Исключением стал сезон-1999/2000, когда специалист возглавлял ХК «Минск».
Ближайший кэмп национальной сборной Беларуси откроется в ноябре 2019 года. После сбора на льду «Минск-Арены» команда отправится на «Турнир четырех наций» в Латвию, который пройдет с 7 по 10 ноября. Там соперниками белорусской сборной, помимо хозяев, станут французы и словенцы.
Источник: tribuna.com
16:43 10/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».