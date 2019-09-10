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Соболенко передала привет Лукашенко: Спасибо за все

Белорусская теннисистка Арина Соболенко передала привет главе Беларуси Александру Лукашенко.


Напомним, что в финале парного US Open Соболенко вместе с Элизой Мертенс обыграли Викторию Азаренко и Эшли Барти (7:5, 7:5).

— Кто-то персонально болел за тебя на стадионе?

— Только моя команда. Но из Беларуси я чувствовала поддержку. В первую очередь, конечно, от родителей. Бывший глава федерации Александр Шакутин тоже смотрел, поддерживал. Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко не пропустил матч. Привет ему и спасибо за все. 

У нас руководство страны любит спорт, и поэтому сейчас есть возможность выступать на высоком уровне. В свое время получалось выезжать на турниры и соревноваться именно благодаря помощи федерации и руководства страны, – сказала Соболенко.
Источник: tribuna.com
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