Соболенко передала привет Лукашенко: Спасибо за все
Белорусская теннисистка Арина Соболенко передала привет главе Беларуси Александру Лукашенко.
Напомним, что в финале парного US Open Соболенко вместе с Элизой Мертенс обыграли Викторию Азаренко и Эшли Барти (7:5, 7:5).
— Кто-то персонально болел за тебя на стадионе?
— Только моя команда. Но из Беларуси я чувствовала поддержку. В первую очередь, конечно, от родителей. Бывший глава федерации Александр Шакутин тоже смотрел, поддерживал. Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко не пропустил матч. Привет ему и спасибо за все.
У нас руководство страны любит спорт, и поэтому сейчас есть возможность выступать на высоком уровне. В свое время получалось выезжать на турниры и соревноваться именно благодаря помощи федерации и руководства страны, – сказала Соболенко.
Источник: tribuna.com
11:31 10/09/2019
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