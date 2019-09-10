Коля сверху, Витя внизу: Лукашенко с сыновьями сходил на стадион

9 сентября 2019 г. Стадион «Динамо». Скриншот из трансляции «Беларусь 5»





Себастьян Коу. Как передает Белсат , Александр Лукашенко наблюдал за церемонией из VIP-ложи. Рядом с ним сидел младший сын Коля и глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций





В вип-ложе в нижнем ряду также присутствовала глава Администрации президента Наталья Качанова, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и старший сын Лукашенко Виктор.





9-10 сентября в рамках легкоатлетического матча Европа – США спортсмены будут соревноваться в метании молота, толкании ядра, тройном прыжке, прыжках в высоту, прыжках в длину, прыжках с шестом и других видах легкоатлетической программы.







