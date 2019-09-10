Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Коля сверху, Витя внизу: Лукашенко с сыновьями сходил на стадион

9 сентября глава Беларуси посетил минский стадион «Динамо», где состоялась церемония открытия легкоатлетического матча Европа – США.

9 сентября 2019 г. Стадион «Динамо». Скриншот из трансляции «Беларусь 5»

Как передает Белсат, Александр Лукашенко наблюдал за церемонией из VIP-ложи. Рядом с ним сидел младший сын Коля и глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу.

В вип-ложе в нижнем ряду также присутствовала глава Администрации президента Наталья Качанова, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и старший сын Лукашенко Виктор. 

9-10 сентября в рамках легкоатлетического матча Европа – США спортсмены будут соревноваться в метании молота, толкании ядра, тройном прыжке, прыжках в высоту, прыжках в длину, прыжках с шестом и других видах легкоатлетической программы.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам
Владимир Подгол
Рейтинг президентской лжи и страха
Игорь Драко
Письмо из Беларуси старшему брату в Москву
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru