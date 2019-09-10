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Что односельчане вспоминают об Анатолии Капском - трогательное видео

В Демидовке, деревне, где вырос и был похоронен Анатолий Капский, его вспоминают со слезами на глазах.

Почти год БАТЭ живет без Анатолия Капского. В конце августа Александр Ивулин съездил в деревню Демидовка Борисовского района. Там прошло детство будущего председателя правления «желто-синих», там до сих пор живут мама и сестра Капского, там он похоронен. 

В новом видео жители Демидовки вспоминают КАА и показывают места, где вырос человек, сумевший удивить футбольную Европу.
Источник: tribuna.com
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