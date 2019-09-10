Что односельчане вспоминают об Анатолии Капском - трогательное видео
В Демидовке, деревне, где вырос и был похоронен Анатолий Капский, его вспоминают со слезами на глазах.
Почти год БАТЭ живет без Анатолия Капского. В конце августа Александр Ивулин съездил в деревню Демидовка Борисовского района. Там прошло детство будущего председателя правления «желто-синих», там до сих пор живут мама и сестра Капского, там он похоронен.
В новом видео жители Демидовки вспоминают КАА и показывают места, где вырос человек, сумевший удивить футбольную Европу.
Источник: tribuna.com
10:14 10/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».