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Сборная Беларуси по футболу проиграла Уэльсу

Сборная Беларуси уступила команде Уэльса в гостевом товарищеском матче – 0:1, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на АБФФ.

Футболисты Уэльса активно вступили в игру, и уже в середине первого тайма белорусы пропустили мяч в ворота. На 17-й минуте гол забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэниел Джеймс
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