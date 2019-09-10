Сборная Беларуси по футболу проиграла Уэльсу
Сборная Беларуси уступила команде Уэльса в гостевом товарищеском матче – 0:1, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на АБФФ.
Футболисты Уэльса активно вступили в игру, и уже в середине первого тайма белорусы пропустили мяч в ворота. На 17-й минуте гол забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэниел Джеймс
09:30 10/09/2019
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