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СМИ: Шумахера тайно привезли в больницу в Париже

Гонщика госпитализировали в отделение сердечно-сосудистой хирургии, где его будут лечить стволовыми клетками.

Михаэль Шумахер продолжает лечение во Франции

Чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера тайно госпитализировали в больницу имени Жоржа Помпиду в Париже. Об этом 9 сентября сообщила газета Le Parisien.
 
Отмечается, что днем в понедельник гонщика доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Для соблюдения конфиденциальности носилки Шумахера закрыли темно-синим чехлом.
 
Спортсмена привезли на машине скорой помощи, зарегистрированной в Швейцарии. Его переносила группа из десяти человек, во главе которой был кардиохирург профессор Филипп Менаше.
 
По информации издания, Шумахера уже дважды привозили в этот госпиталь весной. В ближайшее время для его реабилитации будут применены "новейшие методы лечения", разработанные Менаше, который является одним из разработчиков методов клеточной терапии для лечения сердечной недостаточности.
 
В то же время он известен как специалист по лечению травм мозга. В 2014 году доктор осуществил первую в мире пересадку молодых клеток сердца женщине, страдавшей от сердечной недостаточности.
 
По данным Le Parisien, в больнице Шумахеру введут стволовые клетки.
 
Напомним, в конце 2013 года спортсмен получил серьезную травму головы во время катания на лыжах во французских Альпах и почти полгода провел в коме. 
 
В декабре 2018 стало известно что Шумахер больше не прикован к постели и дышит самостоятельно. 
korrespondent.net
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