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В Беларусь прилетит знаменитый футбольный клуб «Барселона»

21 и 22 сентября в Бресте пройдет международный юношеский турнир Millenium Cup, посвященный 1000-летию города.

В нем примут участие шесть команд, составленных из футболистов не старше 2005 года рождения:

«Динамо-Брест»

«Барселона» (Испания)

«Ягеллония» (Белосток, Польша)

«Кайрат» (Казахстан)

БАТЭ (Борисов, Беларусь)

«Днепр» (Днепр, Украина)

Местом проведения турнира станет стадион «Юность» и ОСК «Брестский».


Генеральный менеджер «Динамо-Брест» Максим Краснобаев прокомментировал:

— Наконец-то мы можем сообщить о проведении турнира, к которому так тщательно готовились. Ранее в СМИ мы подогревали интерес аудитории к грядущему событию, но только сейчас, когда получены подтверждения всех команд-участниц, в том числе и «Барселоны», мы можем сказать: «Да, у нас получилось!» Это событие станет еще одним подарком городу в его 1000-летие.

Всем хорошо известен уровень академии Барселоны. Организовать ее прилет в Брест нам стоило немалых усилий, ведь вывезти воспитанников академии за границу во время учебного года практически невозможно. Однако мы рады, что руководство клуба заинтересовалось нашим предложением и пошло навстречу. Ради этой идеи пришлось даже перенести матч чемпионата Испании.

Безусловно, будущий турнир — это огромный опыт для всех команд-участниц, в том числе для нашего клуба, который выступает его организатором.
The Village
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