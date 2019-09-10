В Беларусь прилетит знаменитый футбольный клуб «Барселона»

В нем примут участие шесть команд, составленных из футболистов не старше 2005 года рождения:





«Динамо-Брест»





«Барселона» (Испания)





«Ягеллония» (Белосток, Польша)





«Кайрат» (Казахстан)





БАТЭ (Борисов, Беларусь)





«Днепр» (Днепр, Украина)





Местом проведения турнира станет стадион «Юность» и ОСК «Брестский».









Генеральный менеджер «Динамо-Брест» Максим Краснобаев прокомментировал:





— Наконец-то мы можем сообщить о проведении турнира, к которому так тщательно готовились. Ранее в СМИ мы подогревали интерес аудитории к грядущему событию, но только сейчас, когда получены подтверждения всех команд-участниц, в том числе и «Барселоны», мы можем сказать: «Да, у нас получилось!» Это событие станет еще одним подарком городу в его 1000-летие.





Всем хорошо известен уровень академии Барселоны. Организовать ее прилет в Брест нам стоило немалых усилий, ведь вывезти воспитанников академии за границу во время учебного года практически невозможно. Однако мы рады, что руководство клуба заинтересовалось нашим предложением и пошло навстречу. Ради этой идеи пришлось даже перенести матч чемпионата Испании.





Безусловно, будущий турнир — это огромный опыт для всех команд-участниц, в том числе для нашего клуба, который выступает его организатором.