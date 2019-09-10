Что связывает Беларусь и Кейт Миддлтон

Работавшая на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма Франческа Скотт-Виттори выполняет роль генерального продюсера матчевой встречи по легкой атлетики Европа – США, соответствующую информацию озвучили в эфире телеканала "Беларусь 1", пишет sputnik.by

Легкоатлетический матч Европа – США проходит в Минске в понедельник и вторник. За трансляциями соревнований следят более чем в 60 странах мира.



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Как сообщили в эфире белорусского телевидения, генеральным продюсером матча выступает Франческа Скотт-Виттори.





Примечательна она тем, что работала в свое время над трансляцией свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которую только по телевидению смотрели более 26 миллионов человек, еще десятки миллионов – онлайн.





Для обеспечения трансляции матча на стадионе "Динамо" работают 35 камер, которые распределены по секторам. Также задействованы пять режиссерских бригад.



