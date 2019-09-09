Белорусский прыгун продемонстрировал лучший мировой результат нынешнего сезона — 2 метра и 35 сантиметров.





Следует отметить, что Недосеков пробовал преодолеть высоту в 2 метра и 37 сантиметров, но ему это, к сожалению, не удалось.





Второе место — у российского спортсмена Ильи Иванюка, показавшего результат 2 метра и 31 сантиметр.





Третьим стал представитель США Джерон Робинсон, преодолевший высоту в 2 метра и 29 сантиметров.





Еще один белорусский атлет, Дмитрий Набоков, занял четвертое место с результатом 2 метра и 26 сантиметров.





Фото: НОК Беларуси