Белорус Максим Недосеков выиграл соревнования по прыжкам в высоту в матче Европа — США
9 сентября белорус Максим Недосеков занял первое место на соревнованиях по прыжкам в высоту в рамках легкоатлетического матча Европа — США, который проходит на минском стадионе «Динамо».
Белорусский прыгун продемонстрировал лучший мировой результат нынешнего сезона — 2 метра и 35 сантиметров.
Следует отметить, что Недосеков пробовал преодолеть высоту в 2 метра и 37 сантиметров, но ему это, к сожалению, не удалось.
Второе место — у российского спортсмена Ильи Иванюка, показавшего результат 2 метра и 31 сантиметр.
Третьим стал представитель США Джерон Робинсон, преодолевший высоту в 2 метра и 29 сантиметров.
Еще один белорусский атлет, Дмитрий Набоков, занял четвертое место с результатом 2 метра и 26 сантиметров.
Фото: НОК Беларуси
21:42 09/09/2019
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