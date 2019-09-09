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Беларусь заняла первое место в медальном зачете ЧМ по современному пятиборью

Чемпионат мира проходил в Будапеште.

Белорусские спортсмены заняли первое место в командном зачете на чемпионате мира по современному пятиборью, который прошел в Будапеште. На счету белорусских спортсменов три награды, передает БелТА.

На высшую ступень пьедестала почета поднималась Ольга Силкина в личном первенстве. Кроме того, Ольга Силкина вместе с Анастасией Прокопенко и Ириной Просенцовой стали чемпионками в командном зачете среди женщин. Также на счету белорусских атлетов бронза в смешанной эстафете, которую завоевал тандем Анастасии Прокопенко и Ильи Полозкова. На второй позиции разместилась сборная Республики Корея — 3 медали (1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая). Спортсмены из Франции замкнули тройку лидеров — 2 награды (1 золотая и 1 серебряная).

Чемпионат мира-2020 по современному пятиборью пройдет в китайскoм Сямынe. В 2021 году мировой форум впервые примет Минск.
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