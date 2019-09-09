Документ систематизирует и упорядочивает формирование национальных и сборных команд, обеспечение спортивной подготовки членов команд, направление тренеров, спортсменов и специалистов на спортивные и другие мероприятия, сообщает пресс-служба президента.





Указ также регулирует вопросы привлечения представителей начальствующего и рядового состава силовых ведомств в национальные и сборные команды.





Согласно документу спортсмены будут обязаны компенсировать расходы на их подготовку, если они систематически не являются на спортивные соревнования или выступают за национальные и сборные команды иностранных государств.









На период вызова на спортивные мероприятия наниматели членов национальных и сборных команд должны освобождать их от работы с сохранением зарплаты.





Указ также дает Республиканскому научно-практическому центру спорта право централизованно закупать лекарственные средства, лечебное питание и медицинское изделия для спортсменов национальных и сборных команд.