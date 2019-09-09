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Спортсменов обяжут компенсировать расходы на подготовку при игре за сборные иностранных государств

9 сентября Александр Лукашенко подписал указ №329 «О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта».

Документ систематизирует и упорядочивает формирование национальных и сборных команд, обеспечение спортивной подготовки членов команд, направление тренеров, спортсменов и специалистов на спортивные и другие мероприятия, сообщает пресс-служба президента.

Указ также регулирует вопросы привлечения представителей начальствующего и рядового состава силовых ведомств в национальные и сборные команды.

Согласно документу спортсмены будут обязаны компенсировать расходы на их подготовку, если они систематически не являются на спортивные соревнования или выступают за национальные и сборные команды иностранных государств.


На период вызова на спортивные мероприятия наниматели членов национальных и сборных команд должны освобождать их от работы с сохранением зарплаты.

Указ также дает Республиканскому научно-практическому центру спорта право централизованно закупать лекарственные средства, лечебное питание и медицинское изделия для спортсменов национальных и сборных команд.
Источник: reform.by
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