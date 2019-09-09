Лукашенко все неймется: в Беларуси может пройти ЧЕ-24 по легкой атлетике
Беларусь претендует на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году.
Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БелТА, президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свен Арне Хансен по итогам переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
Он отметил, что Беларусь находится в числе тех стран, которые претендуют на проведение этого международного состязания.
Свен Арне Хансен рассказал, что на сегодняшней встрече с Александром Лукашенко обсуждались вопросы проведения ряда международных состязаний, но не стал уточнять, какие именно из них и когда могут состояться в Беларуси.
"Мы обязательно вернемся. В перспективе нас ждет очень интересная новость", - сказал руководитель ассоциации.
16:49 09/09/2019
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