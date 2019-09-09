Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БелТА , президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свен Арне Хансен по итогам переговоров с главой государства Александром Лукашенко.





Он отметил, что Беларусь находится в числе тех стран, которые претендуют на проведение этого международного состязания.





Свен Арне Хансен рассказал, что на сегодняшней встрече с Александром Лукашенко обсуждались вопросы проведения ряда международных состязаний, но не стал уточнять, какие именно из них и когда могут состояться в Беларуси.









"Мы обязательно вернемся. В перспективе нас ждет очень интересная новость", - сказал руководитель ассоциации.