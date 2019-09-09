Соболенко попросила Турсунова "еще раз поработать вместе"





- Расскажи что все-таки случилось между вами с Турсуновым? Вы снова работаете вместе?





– Честно говоря, мы оба — вспыльчивые люди. Когда, я объявила о прекращении сотрудничества через инстаграм, думала, это все, мы заканчиваем работу. Но в глубине души мне не хотелось терять тренера, которому доверяю.





На самом деле, тяжело сработаться с другими наставниками. Он хорошо меня знает, я тоже ему доверяю. В итоге, попросила Дмитрия еще раз поработать вместе, попробовать уладить конфликтные ситуации, может даже забыть их и идти дальше.





- Твой эмоциональный призыв к Турсунову в том же инстаграме был неоднозначно воспринят некоторыми болельщиками.





– Возможно, не стоило выставлять свои чувства на всеобщий показ. Но мне уже ничего не оставалось. Перечитав пост на следующий день, поняла, что некоторые вещи могли быть восприняты не так, как хотелось бы. Понятно, что я говорила о профессиональных отношениях между тренером и подопечной.





Просто болельщики не понимают насколько эти отношения зачастую сложны. Они может быть даже тяжелее, чем в паре между парнем и девушкой. Вы с тренером постоянно видитесь, общаетесь 24 часа в день, семь дней в неделю. Плюс радость и огорчение от выступлений.





Поэтому послание получилось может чересчур эмоциональным. Но это не значит, что наши отношения перешли профессиональную черту — нет. Я просто искренне писала. Если бы было меньше эмоций, то это был бы обдуманный пост. А так писала первое, что пришло в голову.





Надеюсь, мои настоящие болельщики поняли так, как я хотела, – сказала Соболенко.