Италия продлила беспроигрышную серию в рамках отборочных турниров к Евро до 36 матчей (27 побед, 9 ничьих), что является рекордом.





В последний раз сборная с Апеннинского полуострова проигрывала в квалификации 6 сентября 2006 года во встрече с Францией (1:3).





Победная серия команды Роберто Манчини достигла семи матчей, что является лучшим результатом для Италии с 2003 года, когда сборной руководил Джованни Трапаттони.





Италия выиграла все 6 матчей в отборочном турнире с общим счетом 18:3 и лидирует в группе J, набрав 18 очков. В активе сборной Финляндии 12 очков и второе место.







