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Это рекорд: Италия не проигрывает в квалификации к Евро 13 лет и 36 матчей

Сборная Италии выиграла у Финляндии (2:1) в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Италия продлила беспроигрышную серию в рамках отборочных турниров к Евро до 36 матчей (27 побед, 9 ничьих), что является рекордом. 

В последний раз сборная с Апеннинского полуострова проигрывала в квалификации 6 сентября 2006 года во встрече с Францией (1:3). 

Победная серия команды Роберто Манчини достигла семи матчей, что является лучшим результатом для Италии с 2003 года, когда сборной руководил Джованни Трапаттони. 

Италия выиграла все 6 матчей в отборочном турнире с общим счетом 18:3 и лидирует в группе J, набрав 18 очков. В активе сборной Финляндии 12 очков и второе место.


 
Источник: tribuna.com
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