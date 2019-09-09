Это рекорд: Италия не проигрывает в квалификации к Евро 13 лет и 36 матчей
Сборная Италии выиграла у Финляндии (2:1) в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.
Италия продлила беспроигрышную серию в рамках отборочных турниров к Евро до 36 матчей (27 побед, 9 ничьих), что является рекордом.
В последний раз сборная с Апеннинского полуострова проигрывала в квалификации 6 сентября 2006 года во встрече с Францией (1:3).
Победная серия команды Роберто Манчини достигла семи матчей, что является лучшим результатом для Италии с 2003 года, когда сборной руководил Джованни Трапаттони.
Италия выиграла все 6 матчей в отборочном турнире с общим счетом 18:3 и лидирует в группе J, набрав 18 очков. В активе сборной Финляндии 12 очков и второе место.
Источник: tribuna.com
10:05 09/09/2019
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