Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря оргкомитета Игр.





Машины, предназначенные для производства снега, в качестве устройств для охлаждения будут протестированы в Токио во время соревнований по гребле на каноэ 13 сентября.





«Мы планируем произвести две тонны снега в ходе испытаний», – заявил собеседник агентства.





Машины будут применяться в случаях, если температура превысит отметку в 30 градусов по Цельсию.





Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.