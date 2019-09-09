На Олимпиаде-2020 могут использовать снежные пушки для охлаждения зрителей
Организаторы летних Олимпийских игр в Токио-2020 могут использовать снежные пушки во время соревнований для того, чтобы сделать температуру воздуха более комфортной для зрителей.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря оргкомитета Игр.
Машины, предназначенные для производства снега, в качестве устройств для охлаждения будут протестированы в Токио во время соревнований по гребле на каноэ 13 сентября.
«Мы планируем произвести две тонны снега в ходе испытаний», – заявил собеседник агентства.
Машины будут применяться в случаях, если температура превысит отметку в 30 градусов по Цельсию.
Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
09:37 09/09/2019
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