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На Олимпиаде-2020 могут использовать снежные пушки для охлаждения зрителей

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио-2020 могут использовать снежные пушки во время соревнований для того, чтобы сделать температуру воздуха более комфортной для зрителей.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря оргкомитета Игр. 

Машины, предназначенные для производства снега, в качестве устройств для охлаждения будут протестированы в Токио во время соревнований по гребле на каноэ 13 сентября. 

«Мы планируем произвести две тонны снега в ходе испытаний», – заявил собеседник агентства. 

Машины будут применяться в случаях, если температура превысит отметку в 30 градусов по Цельсию. 

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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