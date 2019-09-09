Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Легкоатлетический матч Европа – США стартует в Минске сегодня, 9 сентября

В первый день матчевой встречи по легкой атлетике Европа – США запланировано проведение 18 дисциплин.

Легкоатлетический матч Европа – США стартует в Минске сегодня, 9 сентября
Фото bfla.eu
Участие в состязаниях примут 6 белорусов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Расписание соревновательной программы на 9 сентября:

19:00 – прыжки с шестом (женщины);

19:05 – метание молота (мужчины);

19:07 – тройной прыжок (женщины);

19:15 – 100 м (женщины);

19:30 – 100 м (мужчины);

19:45 – 800 м (женщины);

19:56 – 1500 м (мужчины);

20:04 – прыжки в высоту (мужчины);

20:07 – метание диска (женщины);

20:18 – 3000 м (женщины);

20:32 – прыжки в длину (мужчины);

20:46 – 400 м (женщины);

20:58 – 400 м (мужчины);

21:08 – метание копья (женщины);

21:20 – толкание ядра (мужчины);

21:23 – 3000 м с препятствиями (мужчины);

21:40 – эстафета 4х100 м (женщины);

21:55 – эстафета 4х100 м (мужчины).

9 сентября в баталиях поучаствуют 6 белорусских атлетов – Юлия Король (800 м), Екатерина Корнеенко (3000 м), Дмитрий Набоков, Максим Недосеков (прыжки в высоту), Татьяна Холодович (метание копья), Ирина Жук (прыжки с шестом).

Еще 8 наших спортсменов выступят 10 сентября. Среди них – Кристина Тимановская (200 м), Дарья Борисевич (1500 м), Карина Таранда (прыжки в высоту), Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину), Анна Малыщик (метание молота), Алена Дубицкая (толкание ядра), Виталий Парахонько, Эльвира Герман (бег с барьерами).


Добавим, что в каждом виде программы выступят по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Всего в 37 дисциплинах сразятся 304 спортсмена. Зрителей ожидает развлекательная программа. На территории стадиона «Динамо» расположатся площадки, где посетители смогут попробовать себя в различных дисциплинах легкой атлетики. Развлекательные зоны организуют и для детей.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru