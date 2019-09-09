Участие в состязаниях примут 6 белорусов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Расписание соревновательной программы на 9 сентября:





19:00 – прыжки с шестом (женщины);





19:05 – метание молота (мужчины);





19:07 – тройной прыжок (женщины);





19:15 – 100 м (женщины);





19:30 – 100 м (мужчины);





19:45 – 800 м (женщины);





19:56 – 1500 м (мужчины);





20:04 – прыжки в высоту (мужчины);





20:07 – метание диска (женщины);





20:18 – 3000 м (женщины);





20:32 – прыжки в длину (мужчины);





20:46 – 400 м (женщины);





20:58 – 400 м (мужчины);





21:08 – метание копья (женщины);





21:20 – толкание ядра (мужчины);





21:23 – 3000 м с препятствиями (мужчины);





21:40 – эстафета 4х100 м (женщины);





21:55 – эстафета 4х100 м (мужчины).





9 сентября в баталиях поучаствуют 6 белорусских атлетов – Юлия Король (800 м), Екатерина Корнеенко (3000 м), Дмитрий Набоков, Максим Недосеков (прыжки в высоту), Татьяна Холодович (метание копья), Ирина Жук (прыжки с шестом).





Еще 8 наших спортсменов выступят 10 сентября. Среди них – Кристина Тимановская (200 м), Дарья Борисевич (1500 м), Карина Таранда (прыжки в высоту), Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину), Анна Малыщик (метание молота), Алена Дубицкая (толкание ядра), Виталий Парахонько, Эльвира Герман (бег с барьерами).









Добавим, что в каждом виде программы выступят по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Всего в 37 дисциплинах сразятся 304 спортсмена. Зрителей ожидает развлекательная программа. На территории стадиона «Динамо» расположатся площадки, где посетители смогут попробовать себя в различных дисциплинах легкой атлетики. Развлекательные зоны организуют и для детей.







