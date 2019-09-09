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Забавная история про таксиста и Милевского

Форвард брестского «Динамо» Брест Артем Милевский рассказал историю с таксистом.

«Сажусь в такси, хочу поставить музыку. Хотел подключиться через свой телефон по блютузу. У меня не получается, а таксист говорит: «Возьми мой». Я залезаю в ютуб, а там вбито какую-то музыку, а потом идет видео «Милевский бухает».

Говорю: «Слышишь, ты что вообще обалдел?». Он такой: «Что?». Потом на меня смотрит, на телефон, в краску. Говорю: «Вообще-то Милевский – это я, если ты не узнал».

Он там вообще за руль спрятался. Хотел ему напихать, но потом начал сам смеяться, отдал телефон: «Вези меня уже», – сказал Милевский.
Tribuna
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