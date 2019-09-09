Первая победа минского "Динамо"
Минское "Динамо" наконец заработало первые очки в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
8 сентября "зубры" играли в гостях с московским "Спартаком" и победили со счетом 5: 4 (2:3, 2:1, 1:0). Это первая победа динамовцев в сезоне 2019/2020. Первые три матча "зубры" проиграли — "Нефтехимику", московскому "Динамо" и "Сочи". Сейчас у "Динамо" стало 2 очка.
08:06 09/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».