На этот раз Соболенко вместе с бельгийкой Элис Мертенс оказалась сильнее Вики и ее напарницы австралийки Эшли Барти в финале открытого чемпионата США (призовой фонд — 26,75 млн долларов) в парном разряде — 7:5, 7:5.





Это был первый случай, когда белоруски оспаривали титул на турнирах «Большого шлема» в борьбе друг с другом. И действовали они весьма продуктивно.





Помимо титула Арина Соболенко и Элис Мертенс получили чек на 740 тыс. долларов в качестве призовых денег для победителей в парном разряде на US Open. Проигравший дуэт разделил за выход в финал 370 тыс.





На счету Соболенко и Мертенс теперь три парных титула. Два первых они выиграли в марте 2019 года, когда оформили так называемый Солнечный дубль благодаря победам в Индиан-Уэллсе и Майами.





Примечательно, что на пути к финалу в Майами Соболенко и Мертенс взяли верх как раз над Азаренко и Барти — 7:6, 7:5. Это был первый матч, в котором Арина и Вика сыграли друг против друга.









Напомним, что для Азаренко и Соболенко нынешний открытый чемпионат США стартовал с очной встречи в одиночном разряде. Арина оказалась сильнее Вики — 3:6, 6:3, 6:4, однако уже в следующем раунде проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана. Для Вики вылет в первом круге US Open стал первым в карьере.



