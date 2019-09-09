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Соболенко выиграла первый турнир «Большого шлема» в борьбе с Азаренко в парном разряде

Счет в матчах между Ариной Соболенко и Викторией Азаренко после трех поединков — одного одиночного и двух парных — 3:0 в пользу Арины.

Соболенко выиграла первый турнир «Большого шлема» в борьбе с Азаренко в парном разряде
Фото: Reuters
На этот раз Соболенко вместе с бельгийкой Элис Мертенс оказалась сильнее Вики и ее напарницы австралийки Эшли Барти в финале открытого чемпионата США (призовой фонд — 26,75 млн долларов) в парном разряде — 7:5, 7:5.

Это был первый случай, когда белоруски оспаривали титул на турнирах «Большого шлема» в борьбе друг с другом. И действовали они весьма продуктивно.

Помимо титула Арина Соболенко и Элис Мертенс получили чек на 740 тыс. долларов в качестве призовых денег для победителей в парном разряде на US Open. Проигравший дуэт разделил за выход в финал 370 тыс.

На счету Соболенко и Мертенс теперь три парных титула. Два первых они выиграли в марте 2019 года, когда оформили так называемый Солнечный дубль благодаря победам в Индиан-Уэллсе и Майами.

Примечательно, что на пути к финалу в Майами Соболенко и Мертенс взяли верх как раз над Азаренко и Барти — 7:6, 7:5. Это был первый матч, в котором Арина и Вика сыграли друг против друга.


Напомним, что для Азаренко и Соболенко нынешний открытый чемпионат США стартовал с очной встречи в одиночном разряде. Арина оказалась сильнее Вики — 3:6, 6:3, 6:4, однако уже в следующем раунде проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана. Для Вики вылет в первом круге US Open стал первым в карьере.
sport.tut.by
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