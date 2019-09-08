Белоруски завоевали две медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Белорусские грации завоевали две медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в португальском Портимао. Нашим спортсменкам достались две бронзовые награды.