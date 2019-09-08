Белоруски завоевали две медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике
Белорусские грации завоевали две медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в португальском Портимао. Нашим спортсменкам достались две бронзовые награды.
Первую медаль взяла Алина Гарносько в индивидуальном многоборье. Победила в этой дисциплине россиянка Александра Солдатова, а серебро досталось представительнице Италии Милене Бальдассари, передает "Еврорадио".
Вторая бронза досталась белорусской команде в многоборье групповых упражнений. На первом месте здесь итальянки, на втором — японки.
Участие в турнире принимают более 100 спортсменок из 37 стран.
17:25 08/09/2019
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