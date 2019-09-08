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Соболенко и Турсунов спрятали на Манхэттене 30 билетов на финал

Теннисистка и ее тренер снова работают вместе?

Похоже, что Арина Соболенко и ее тренер Дмитрий Турсунов снова работают вместе. Во всяком случае, он помогал теннисистке в ее новой затее — раздаче билетов на US Open, пишет tut.by.

В своем Instagram девушка объявила, что бесплатно отдаст 30 билетов на сегодняшний парный финал, где она уже второй раз на турнире сыграет против Виктории Азаренко. Правда, для начала билеты нужно найти в центре Нью-Йорка.


В сториз девушка пообещала рассекретить местонахождение билетов. И в них видно, что «закладкой» желтых конвертов с пропусками на матч занимались ее тренеры — Джейсон Стейси и Дмитрий Турсунов.

Напомним, в конце августа теннисистка объявила об уходе от Турсунова, однако уже через несколько дней она посвятила ему эмоциональное письмо, где сообщила, что «не хочет видеть рядом никого другого».
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