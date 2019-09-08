Соболенко и Турсунов спрятали на Манхэттене 30 билетов на финал

В своем Instagram девушка объявила, что бесплатно отдаст 30 билетов на сегодняшний парный финал, где она уже второй раз на турнире сыграет против Виктории Азаренко. Правда, для начала билеты нужно найти в центре Нью-Йорка.









В сториз девушка пообещала рассекретить местонахождение билетов. И в них видно, что «закладкой» желтых конвертов с пропусками на матч занимались ее тренеры — Джейсон Стейси и Дмитрий Турсунов.



