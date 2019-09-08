Нижний предел зарплат планируется ввести в КХЛ с сезона-2020/202

"Этот сезон будет заключительным, когда потолок зарплат будет "мягким", через сезон будет жесткий потолок и вводится "пол" зарплат. С сезона-2020/2021 поручено разработать регламент по "полу" зарплат. Он будет поэтапный. Через сезон будет база "пола", она составит 30 процентов от потолка, а затем размер "пола" будет поэтапно увеличиваться, чтобы коридор финансовых возможностей у клубов становился одинаковым", - сказал Чернышенко.





В июле состоялось заседание Рабочей группы по введению "пола" заработных плат хоккеистов клубов КХЛ в сезоне 2020/2021. В состав группы вошли представители 21 клуба КХЛ и представитель ФХР. Большинство членов рабочей группы проголосовало за поэтапное введение "пола" заработных плат.





Совет директоров поручил Лиге до конца 2019 года внести соответствующие изменения в регламент. Также Совет принял решение базой для расчета "пола" заработных плат определить фиксированную часть заработной платы в контрактах хоккеистов.









При утверждении состава участников Чемпионата КХЛ будет введен дополнительный норматив допуска клубов. Норматив - обеспечение общего объема расходов на оплату труда ("пола"), а также индивидуальных бонусов и командных премий. В сезоне 2020/2021 норматив составит 35% от "потолка" (315 млн руб.).





За несоблюдение размера "пола" заработных плат предусмотрены санкции. Первое и второе последовательное нарушение - финансовые санкции, при последовательном третьем - недопуск клуба к Чемпионату.