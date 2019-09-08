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"Здесь легко поверить, что ты богат". Друг Фуркада и Жиру переехал в Брест и кайфует от Беларуси

Если вы увидите прогуливающегося по Бресту татуированного рыжеволосого иностранца ростом под два метра, знайте — это новичок БГК им. Мешкова Вильям Аккамбре.

Олимпийский чемпион Лондона в составе сборной Франции — самый титулованный гандбольный легионер, который когда-либо приезжал в Беларусь. Он дружит с Оливье Жиру и Симоном Фуркадом, любит родные Канны и радуется тому, насколько дешево жить в Беларуси. Подробнее о первых месяцах в Бресте Вильям рассказал в интервью журналисту SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.

— Я прилетел в Беларусь в середине июля. Первые две недели провел в компании одноклубников. БГК по традиции организовал для новичков экскурсию по городу и в Брестскую крепость. Гандболисты, которые уже освоились, водили меня по местным заведениям. Отвезли, например, на базу отдыха «Лесная гавань» и в Chalet Greenwood. В Бресте реально здорово, — говорит Вильям. — Сейчас я уже и сам неплохо ориентируюсь в городе. А любимым местом назову, пожалуй, Советскую улицу. Нравится ее атмосфера, кафе и уличные музыканты, которые создают настроение.

По словам француза, Беларусь оказалась не совсем такой, как он представлял изначально.

— Думал, что белорусские города (Минск вынесем за скобки) представляют собой наследие Советского союза. Такие, знаете, старые, с большим количеством памятников. Когда я играл во французском «Монпелье», приезжал на выезд в Волгоград. И вот там увидел город такого типа, который описываю. Мне казалось, что и в Беларуси меня будет ждать что-то подобное, монументальное.

— А на самом деле Брест — очень современный город с модными кофейнями, ресторанами и прочими местами для отдыха. Когда друзья спрашивают, как мне Беларусь, просто отправляю им фото города. Те сразу пишут: «Ого, действительно клево!»

Гандболист говорит, что ничего не гуглил о Беларуси до подписания контракта.

— Русские приятели оптимистично настраивали: «Это не самый холодный город страны. К тому же он расположен близко к Польше. Так что поезжай». В общем, я не боялся Бреста. Тем более многие европейские гандбольные команды находятся в небольших городах, где по-настоящему любят гандбол. Вот вы проедьте по Бресту и обратите внимание, сколько билбордов с нашим изображением развешано по городу. Кажется, даже о футбольном «Динамо» информации меньше.

Сам Вильям родился на Лазурном берегу в Каннах — в распиаренной курортной локации. Но уверяет, что детство у него было самое обычное.

— Моя семья жила в небольшой деревушке рядом с Каннами. Детство проходило примерно так же, как и у большинства детей в других странах. Мы с братом и сестрой ходили в школу, потом шли гулять с друзьями. Это с возрастом уже приходит осознание, что ты живешь рядом с популярным во всем мире курортом, куда каждый год на кинофестиваль съезжаются знаменитости. В 40 минутах от нас — Ницца, в двух часах езды — горы. Но Канны — это не только Лазурный берег. Если вы приедете к нам зимой, то увидите спокойную умиротворенную картину.

На вопрос, сколько стоит жизнь на юге Франции, Вильям тактично отвечает:

— Зависит от того, кто вы и как привыкли жить. Не могу даже примерно сказать, сколько стоит месяц отпуска в Каннах. Все зависит от того, будете вы питаться сэндвичами или ходить по роскошным барам. Думаю, стартовая стоимость месячного отдыха в Каннах обойдется в тысячу евро — конечно, если вы поселитесь у друзей (смеется).


— Во Франции жизнь не очень дешевая. А для выходцев из Восточной Европы Франция однозначно покажется невероятно дорогой. Но все относительно. Например, когда мои друзья приезжают погостить в Брест, поражаются: «Пиво стоит один евро? Это же почти бесплатно!» Их удивляет, что в Бресте за ужин можно отдать в три-четыре раза меньше, чем во Франции. Приятели говорят, что в Бресте легко поверить в то, что ты богатый человек. Хотя для меня дешевая белорусская жизнь не стала открытием. Я много путешествую и знаю, что в Восточной Европе цены на порядок ниже. Правда, еще не был в Минске и сомневаюсь, что в столице так же дешево.

С языковым барьером французский чемпион не мучается. Говорит, был готов к ситуации, когда английский и французский в основном не будут спасать.

— До приезда в Брест я выступал в Венгрии и Словении, где почти все говорят на английском. Здесь история другая, но никаких проблем нет. Я уже освоил базовые фразы на русском. Знаю, как купить воду с газом и без или заказать блюдо без сыра (очень не люблю сыр, поэтому первым делом выучил эту просьбу). Если в ресторане нет англоязычного меню, заказываю что-то универсальное, чтобы было понятно на любом языке — например, спагетти болоньезе.


Честно, не планирую учить русский — он слишком сложный, а я в Бресте всего на один год. Но в раздевалке уже развесил листочки с русскими словами, которые нужны мне на площадке. Там написано что-то в духе «вправо», «влево», «осторожно». В общем, все по делу — никаких ругательств, — улыбается спортсмен.

Вильям Аккамбре как человек, выросший в Каннах, не может не любить кино. Говорит, каждый вечер перед сном включает фильм или сериал. Правда, признается, что к фестивальным картинам он равнодушен.

— Я не очень люблю авторское кино, поэтому не хожу на кинопоказы в Каннах — разве что заглядываю на вечеринки, где можно встретить знаменитостей. Однажды пересекся с исполнителем главной роли в фильме «Такси». В период фестиваля Канны превращаются в очень странное и безумно дорогое место. Все пляжи быстро бронируются и закрываются для специальных гостей. На улицах почти не встретить французов — одни иностранцы.

Аккамбре — топовый гандболист не только по меркам белорусского чемпионата. Он выигрывал Олимпиаду и трижды брал золото чемпионатов мира, становился чемпионом Европы и шесть раз праздновал победу в чемпионате Франции по гандболу. При этом Вильям не считает себя звездой.

— Да, иногда меня узнают на улицах. Во Франции бывали случаи, когда владельцы ресторанчиков предлагали угоститься кофе или бокалом вина за счет заведения. Приятный бонус, — не скрывает спортсмен. — Когда мы выиграли чемпионат мира, в аэропорту команду встречало 200−300 болельщиков. Но гандбол все равно у нас не спорт номер один. Во Франции ничего не сравнится по популярности с футболом.

Сам Вильям не считает себя заядлым футбольным фаном.

— Могу посмотреть матч, если это мундиаль или топовая встреча чемпионата Франции типа ПСЖ — «Марсель». Но мне, если честно, кажется, что футбольные матчи длятся слишком долго, а потом еще и заканчиваются со счетом 0:0 (смеется).

— При этом у меня много друзей-футболистов. Еще в «Монпелье» познакомился с Оливье Жиру — он тогда тоже играл в этом городе, а сейчас в «Челси». Есть приятели в «Краснодаре» и «Шальке 04». Да и среди спортсменов других видов хватает друзей: регбисты, волейболисты, биатлонисты — Симон Фуркад, которого вы наверняка знаете. Закончил со спортом, но все равно много тренируется. Сумасшедший парень в хорошем смысле слова.

— Я не загадываю, где спланирую дальнейшую жизнь: на родине в Каннах, где живут мама и сестра, в Париже рядом с отцом, в Монпелье по соседству с братом, а может, и вовсе в Майами, где люблю гостить у дяди. Пока я путешествую и смотрю мир. Сейчас вот в Бресте и мне здесь хорошо. Хотя знакомые говорят: «Подожди-подожди, придет зима — и заговоришь по-другому». Прямо как в «Игре престолов»: «Зима близко».

Слышал, что в холодное время года Брест становится городом-призраком: люди сидят дома, а в минус 10 жизнь на улицах замирает. Посмотрим, пока не успеваю скучать.

— Директ в инстаграме оживился после приезда в Беларусь?

— Ха! Иногда люди поздравляют с победами и желают приятного времени в Бресте. Честно говоря, обычно не отвечаю незнакомцам. Хотя, если просят сделать фото или видео с ребенком после игры — без проблем. Знакомятся ли со мной белорусские девушки? — переспрашивает европеец. — Нет. А что — это местная традиция? Хотя, если серьезно, друзья просили быть осторожней: «Смотри, парень, ты француз, который играет в БГК. Кто-то наверняка позовет на свидание». И так во всем мире: спортсмены пользуются популярностью.
Фото: Станислав Коршунов
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