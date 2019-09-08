«С Белоруссией у нас очень хорошие спортивные связи, у нас действует специальный совет, мы ежегодно расширяем наше сотрудничество, проводим совместные соревнования, вырабатываем решения задач на международной арене, отменили лимит на легионеров. Поэтому неслучайно президент Белоруссии высказал такое предложение», — заявил Колобков.





При этом он отметил, что «пока никто никуда не заявляется, на ближайшие несколько лет столицы Олимпиад известны».





Накануне президент Беларуси, озвучивая ожиданиях от легкоатлетического матча Европа — США, который пройдет в Минске 9−10 сентября, заявил, что страна могла бы провести Олимпиаду с украинцами или россиянами.









— Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", — сказал Александр Лукашенко.





Напомним, в Минске уже зажигали огонь Олимпийских игр. В 1980 году Олимпиада прошла в Москве, столице СССР. Тогда в Минске (на стадионе «Динамо»), Киеве и Ленинграде (теперь Санкт-Петербург) провели предварительные игры и четвертьфиналы по футболу. В Минске прошло шесть матчей.