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Роман Василюк: считаю ли себя легендой? Я себя так не называл, болельщики так назвали. Значит, так и есть

Завершивший карьеру нападающий Роман Василюк рассказал, считает ли себя легендой.

Роман Василюк: считаю ли себя легендой? Я себя так не называл, болельщики так назвали. Значит, так и есть
- Меня всегда интересовало: что чувствует человек, который забивает четыре мяча полякам?

- Это было давно. Уже и не вспомню. Уже история. Наверное, положительные эмоции.

- Самый яркий момент твоей карьеры?

- Карьеры? С рождения семьи, а там уже по накатанной пошло. Самым дорогим, наверное, было вступить в этот взрослый футбол. Спасибо Николаичу Разину. А так, в целом, все, как надо.

- Вы никогда не любили повышенное внимание к себе. Как вам далось это последнее время подготовки к матчу, когда все взгляды были прикованы к вам?

- Не скажу, что тяжело. Относительная "абыякавасць" была. Уже по накатанной. Надо — значит надо.

- Партнеры и болельщики называют тебя легендой. Считаешь ли ты сам себя легендой?

- Я себя так не называл, болельщики так назвали. Значит, так и есть.


- Поражение команды в концовке не смазало впечатление от вечера?

- Да нет, это товарищеский матч. Дали поиграть всем, получилось, как получилось. В целом доволен.

- В будущем кем себя видите?

- Пока работа есть, на этом и буду делать акцент. Но с футболом будет связано.

- Как скоро тебя кто-нибудь обойдет в списке бомбардиров?

- Не знаю. Дай бог, но, наверное, это не скоро случится.
Прессбол
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