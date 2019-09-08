Роман Василюк: считаю ли себя легендой? Я себя так не называл, болельщики так назвали. Значит, так и есть
Завершивший карьеру нападающий Роман Василюк рассказал, считает ли себя легендой.
- Меня всегда интересовало: что чувствует человек, который забивает четыре мяча полякам?
- Это было давно. Уже и не вспомню. Уже история. Наверное, положительные эмоции.
- Самый яркий момент твоей карьеры?
- Карьеры? С рождения семьи, а там уже по накатанной пошло. Самым дорогим, наверное, было вступить в этот взрослый футбол. Спасибо Николаичу Разину. А так, в целом, все, как надо.
- Вы никогда не любили повышенное внимание к себе. Как вам далось это последнее время подготовки к матчу, когда все взгляды были прикованы к вам?
- Не скажу, что тяжело. Относительная "абыякавасць" была. Уже по накатанной. Надо — значит надо.
- Партнеры и болельщики называют тебя легендой. Считаешь ли ты сам себя легендой?
- Я себя так не называл, болельщики так назвали. Значит, так и есть.
- Поражение команды в концовке не смазало впечатление от вечера?
- Да нет, это товарищеский матч. Дали поиграть всем, получилось, как получилось. В целом доволен.
- В будущем кем себя видите?
- Пока работа есть, на этом и буду делать акцент. Но с футболом будет связано.
- Как скоро тебя кто-нибудь обойдет в списке бомбардиров?
- Не знаю. Дай бог, но, наверное, это не скоро случится.
09:38 08/09/2019