- Меня всегда интересовало: что чувствует человек, который забивает четыре мяча полякам?





- Это было давно. Уже и не вспомню. Уже история. Наверное, положительные эмоции.





- Самый яркий момент твоей карьеры?





- Карьеры? С рождения семьи, а там уже по накатанной пошло. Самым дорогим, наверное, было вступить в этот взрослый футбол. Спасибо Николаичу Разину. А так, в целом, все, как надо.





- Вы никогда не любили повышенное внимание к себе. Как вам далось это последнее время подготовки к матчу, когда все взгляды были прикованы к вам?





- Не скажу, что тяжело. Относительная "абыякавасць" была. Уже по накатанной. Надо — значит надо.





- Партнеры и болельщики называют тебя легендой. Считаешь ли ты сам себя легендой?





- Я себя так не называл, болельщики так назвали. Значит, так и есть.









- Поражение команды в концовке не смазало впечатление от вечера?





- Да нет, это товарищеский матч. Дали поиграть всем, получилось, как получилось. В целом доволен.





- В будущем кем себя видите?





- Пока работа есть, на этом и буду делать акцент. Но с футболом будет связано.





- Как скоро тебя кто-нибудь обойдет в списке бомбардиров?





- Не знаю. Дай бог, но, наверное, это не скоро случится.



